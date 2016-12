F1, Alonso e la pioggia battono le Mercedes a Monaco

Insomma, una sessione sprecata o quasi. Tutta colpa di un acquazzone che è arrivato tra le due prove, costringendo i piloti a rimanere nei box per 40 minuti e convincendo i più a non prendersi troppi rischi. Solo nel finale i tempi sono cominciati a scendere, anche se sono rimasti lontani da quelli delle libere 1 visto che le gomme slick sono state a lungo risparmiate. Di sicuro Alonso ci ha messo molto del suo e ha fatto di tutto per chiudere al comando, almeno simbolicamente, questa prima giornata in pista. Lo spagnolo ha messo in mostra un buon feeling anche in condizioni delicate e questo fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Certo, Hamilton e Rosberg restano i grandi favoriti e non bisogna dimenticare che entrambi si sono nascosti nell'ora e mezza finale. Soprattutto il tedesco, mentre l'inglese, dopo alcuni giri in cui è sempre rientrato nei box, alla fine ha provato a spingere, non riuscendo ad avvicinare il tempo della F14 T numero 14. Tra i big che hanno girato meno c'è sicuramente Kimi Raikkonen: solo quattro tornare per "Iceman", che ha abbandonato la sua Ferrari a metà sessione, quando il tracciato era ancora molto bagnato, dopo un lungo alla variante posta all'uscita dal tunnel a causa di un problema tecnico. In casa Red Bull stavolta è stato Sebastian Vettel il più veloce, con Daniel Ricciardo nono tra le McLaren di Button e Magnussen. Bene la cugina Toro Rosso, quarta con Vergne.