Montezemolo: "Alonso è il più forte del mondo"

Luca di Montezemolo scende in pista in difesa dei suoi piloti e di Alonso in particolare dopo le recenti critiche. "E' il più forte pilota al mondo, che in ogni gara dà il 200%. Lui sa quanto io conti su di lui anche fuori dalla pista per il contributo e la carica che trasmette alla squadra. Trovo incredibile che ci sia ancora qualche presunto esperto che non l'ha capito e che cerca sempre una polemica che non c'è", ha detto il presidente ferrarista.