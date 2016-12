F1, Lotus: Maldonado senza più sponsor

Pastor Maldonado, ancora a 0 punti dopo 5 GP di Formula 1, rischia di perdere il volante della Lotus. Non per gli scarsi risultati, ma perchè il governo del Venezuela ha deciso di tagliare i fondi della sua sponsorizzazione. "Non ci sarà più nemmeno un dollaro per i motori, sarebbe ingiusto usare le risorse in discipline che non aiutano la crescita sportiva del Paese", ha detto il ministro dello Sport Antonio Alvarez.