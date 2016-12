Chi era Brabham, il baronetto di Elisabetta II

Nato ad Hurtsville, Australia, nel 1926, Jack Brabham ha esordito in Formula 1 nel 1955 per corrervi regolarmente dal 1958 e conquistare il suo primo successo nel Gran Premio di Monaco del '59, gara d'apertura di un campionato che, a fine stagione, lo avrebbe visto per la prima volta campione del mondo. Titolo difeso con successo nel 1960, sempre al volante della Cooper, grazie ad una clamorosa infilata di cinque vittorie. Un bis seguito da una lunga pausa: nessuna vittoria, molti ritiri e pochi risultati, riempita e motivata però dall'idea di creare non solo una propria squadra (con monoposto Lotus) ma di diventare costruttore: un progetto che prende gradualmente forma a partire dalla stagione 1962 e che quattro anni più tardi viene coronato da quattro vittorie consecutive e dalla conquista del terzo titolo di campione del mondo da parte di "Black Jack" (così soprannominato per i capelli scuri ed il carattere ombroso). Al titolo piloti si aggiunge quello costruttori, exploit che la Brabham ripete nel 1967.



Due volte vincitore in quest'ultima stagione, ma battuto dal compagno di squadra Denis Hulme nella corsa al titolo, Jack Brabham sale per l'ultima volta sul podio alto nel Gran Premio del Sudafrica, gara d'apertura della stagione 1970, la sua sedicesima ed ultima nel mondiale. Poi il campione australiano cede la guida della Brabham al socio Ron Tauranac e negli anni a seguire, quando il team passa nelle mani di Bernie Ecclestone, assiste alla conquista di altre vittorie e di altri titoli da parte del suo team. Fino all'uscita di scena della Brabham nel 1992.