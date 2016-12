F1, test Barcellona: sorpresa Maldonado, Raikkonen terzo

Dopo il sorprendente risultato ottenuto dalla Marussia nella prima giornata di test, tocca alla Lotus prendersi le luci della ribalta. Maldonado gira con le supermorbide e sigla il miglior tempo nel pomeriggio, ma ad interessare era soprattutto la tenuta sul lungo. Discrete sensazioni in casa Ferrari, visto che dopo il disastro di ieri Raikkonen è riuscito a girare con continuità: cosa necessaria per il finlandese, che deve ancora acquisire feeling con la monoposto. Kimi piazza il suo miglior tempo a fine giornata con le medie e nel complesso ottiene buoni riscontri, con un tempo migliore di oltre un secondo rispetto a Sebastian Vettel (1'27"973).



Due i motivi di curiosità della giornata: il primo era la presenza in pista di Susie Wolff, moglie del boss di Mercedes Motorsport Toto Wolff e collaudatrice della Williams. La 32enne si è piazzata al quinto posto in 1'27"280, con 55 giri e un testacoda al suo attivo. C'era poi la Mercedes che provava il nuovo "megafono" per amplificare il rumore delle monoposto: la mancanza di "musica" ha causato le lamentele degli spettatori in questo avvio di stagione, ma anche l'esperimento della casa tedesca non sembra aver sortito grossi effetti.