Ferrari, iniziano male i test a Montmeló: Kimi Raikkonen rompe il motore

Montmeló non porta bene alla Ferrari. Dopo la gara opaca, la Rossa ha iniziato male anche i test sul circuito spagnolo. Solo venti giri per Kimi Raikkonen (4°), fermato in mattina dalla rottura del motore (propulsore non a fine chilometraggio e su cui si stavano effettuando alcuni esperimenti per migliorare le prestazioni) e nel pomeriggio da altri problemi. A sorpresa davanti la Marussia di Max Chilton (1’26″434). Test condizionati dalla pioggia.