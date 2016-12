F1, le pagelle del GP di Spagna

LEWIS HAMILTON – VOTO 10

Ha sofferto solo negli ultimi chilometri quando si è ritrovato negli specchietti la sagoma della macchina gemella. Per il resto è stato protagonista di una altro fine settimana perfetto che gli ha regalato finalmente la testa del mondiale con 100 punti.

NICO ROSBERG – VOTO 9

Perde ancora il derby Mercedes ma stavolta la sua resa è stata onorevole. A tempo quasi scaduto si ritrova sulla scia di Hamilton ma è troppo tardi per tentare l’attacco buono per il podio alto.

DANIEL RICCIARDO – VOTO 9

Conferma gli ottimi numeri messi sull’asfalto fin dai primi chilometri di questa stagione. Correre con la sua leggerezza come se non ci fossero pressioni, pur dividendo i box con un fenomeno, non appartiene al guardaroba di tutti.

SEBASTIAN VETTEL – VOTO 7

Quello che gli è successo a Barcellona avrebbe disintegrato le motivazioni di chiunque. Eppure, partito dalla fila 8, il biondino si è gasato giro dopo giro scaricando sull’asfalto il meglio del repertorio con la cattiveria dei vecchi tempi. Il problema semmai è che Ricciardo gli è stato ancora una volta davanti.

FERNANDO ALONSO – VOTO 6

Cerca di tenere la linea di galleggiamento dentro una situazione tecnica disastrosa e imbarazzante. Almeno evita il doppiaggio ma il sorpasso subito da Vettel e la successiva demolizione giro dopo giro sono destinati a lasciare il segno. In più davanti si ritrova anche una Williams.

KIMI RAIKKONEN – VOTO 6

Un anno fa di questi tempi era in lotta per il mondiale. A Barcellona ha subito un doppiaggio che ha il sapore dell’umiliazione. Roba che Kimi non meritava perché per la prima volta in questa stagione stava viaggiando sugli stessi ritmi di Nando