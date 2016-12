F1, Hamilton firma la doppietta Mercedes in Spagna

Doveva essere vittoria di Hamilton e vittoria è stata, ma il pilota di Stevenage ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio di Nico Rosberg. Sembrava tutto facile, ma nel finale il tedesco si è fatto sotto al compagno di squadra, chiudendo a soli 6 decimi. Come dire: ok il sorpasso in classifica, ma per il titolo dovrà vedersela con lui sino alla fine. Sta di fatto che Hamilton ha conquistato la quarta vittoria della stagione, anche consecutiva, la numero 26 del suo palmares. Certo, con una Mercedes così sotto il sedere tutto è più facile. Le monoposto "made in Germany", alla quarta doppietta di fila, hanno rifilato distacchi pesantissimi a tutti, tanto che dal settimo posto in giù sono iniziati i doppiaggi. Il migliore degli altri, a quasi 1', è stato Daniel Ricciardo, che dopo la delusione di Melbourne, quando si era visto togliere il secondo posto per squalifica, ha conquistato il primo podio della carriera al termine di una gara regolare, senza troppe emozioni, ma anche senza errori. In un certo senso avrebbe meritato di più Sebastian Vettel. Dopo prove disastrose e una retrocessione in griglia sino al 15° posto, il quattro volte campione si è messo a testa bassa, e con un'ultima parte di gara strepitosa ha superato le due Ferrari e Bottas, finendo in quarta piazza. Musi lunghi, invece, in casa Ferrari. Fernando Alonso e Kimi Raikkonen non sono mai stati in lotta per il podio, chiudendo anche alle spalle della Williams di un sorprendente Valtteri Bottas. Lo spagnolo e il finlandese hanno battagliato a lungo, sia nella prima fase della corsa, che in quella conclusiva, quando l'idolo di casa è almeno riuscito a mettersi dietro "Iceman", che aveva respinto fino a quel momento ogni attacco e alla fine ha dovuto rallentare, penalizzato dalla strategia delle due sole soste ai box contro le tre degli avversari. Il bilancio, tuttavia, non può che esser negativo se è vero che Alonso ha evitato il doppiaggio per un soffio, mentre Raikkonen non è riuscito a chiudere a pieni giri. A punti anche Romain Grosjean con la Lotus, protagonista di un ottimo avvio, Sergio Perez e Nico Hulkenberg con le due Force India. Delusione per le McLaren (Button 11°, Magnussen 12°) e per Felipe Massa, 13° dopo aver cullato il sogno di chiudere a ridosso del podio.