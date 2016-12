Mercedes, Hamilton: "Sono riuscito a tirare fuori il meglio dalla macchina"

Lewis Hamilton sa che è il grande favorito per il GP di Spagna, ma con una Mercedes così tutto diventa più facile. "E' stata una giornata dura, Nico ha guidato bene, ma verso la fine sono riuscito a tirare fuori il meglio dalla macchina. In questo weekend non sapevamo come sarebbero andate le cose, ma il duro lavoro del team davvero mi esalta e non posso che ringraziare la squadra. Sono proprio contento", ha detto l'inglese.

Nell'altra metà del box non si sorride e Nico Rosberg non nasconde tutta la sua delusione. “Sono molto deluso, non mi piace arrivare secondo, sopratutto dietro Lewis - ha ammesso - . Alla fine parto ugualmente in prima fila, il mio è stato un buon giro. Certo, avrei potuto fare qualcosa in più, ma devo accettare il risultato. In fin dei conti, sono distante da Hamilton solamente di due decimi. Potrei partire bene e ritrovarmi in testa, quindi vedremo cosa accadrà al via".

Certo, sarà dura per gli altri dare fastidio ai due della Mercedes e lo sa bene Daniel Ricciardo, il primo degli umani. "Ancora una volta sono il migliore degli altri - ha spiegato l'australiano della Red Bull - , ma non è stato ancora abbastanza. La cosa positiva è che siamo arrivati terzi ed è una buona base per il GP. Non è male, ma vogliamo avvicinarci di più rispetto ai primi due. Certo, mi sembrava che il mio giro non fosse stato troppo male quindi mi aspettavo un gap più piccolo. Abbiamo fatto dei miglioramenti, ma anche la Mercedes li ha fatti e sono ancora molto avanti".