Ferrari, Alonso: "Restiamo da 4°-7° posto"

Fernando Alonso è deluso per il risultato delle qualifiche in Spagna, anche se prova a ridimensionare i problemi della Ferrari. "Rispetto alla gara in Cina abbiamo più carico aerodinamico, ma per ora restiamo da quarto-settimo posto. Siamo dove eravamo 15 giorni fa. Noi abbiamo fatto dei miglioramenti, ma anche gli altri. Gli aggiornamenti? Qualcuno ha funzionato, qualcuno meno. Dobbiamo fare qualche modifica e riprovare", ha detto lo spagnolo.

La speranza è che in gara vada meglio: "Dobbiamo cercare di guardare a domenica e cercare di prendere più punti possibile. Sembra che ci sia poco grip e dovremo decidere la strategia più giusta, vedere se è meglio fare due, tre o quattro soste e cercare di recuperare". Nonostante sia davanti allo spagnolo, Kimi Raikkonen sembra essere più arrabbiato del compagno. "Non sono soddisfatto - ha ammesso "Iceman" - , non vorrei essere in questa posizione, vorrei essere davanti, ma è stato un altro weekend difficile. Nelle libere 3 andata male, abbiamo avuto molte difficoltà. Non siamo dove vorremmo essere. Il mio feeling con la macchina? Abbiamo ancora dei problemi ma dobbiamo cercare di risolverli. Non è semplice fare un giro pulito perché tenere la traiettoria è molto complicato".