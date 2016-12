F1, Hamilton padrone della pole in Spagna

Niente di nuovo, insomma, sotto il sole di Spagna. Le Mercedes ha confermato la sua superiorità, scavando il gap soprattutto nella parte centrale della pista, dove non è così fondamentale il motore. Segno che è la macchina ad essere superiore in tutto e per tutto. A fare la differenza però, è stato Hamilton capace di infliggere una bella lezione a unapparso davvero contrariato a fine sessione. Il tedesco dovrà inventarsi qualcosa per riuscire a battere quello che ormai è il suo caposquadra e candidato numero uno al titolo. Se per la vittoria si preannuncia un GP noioso, ben diversa è la situazione per l'ultimo gradino del podio. Doveva essere un duello Red Bull-Ferrari e invece a sorpresa si sono inserite anche Williams e Lotus. Bottas e Grosjean, però, difficilmente riusciranno a confermarsi anche in gara, ma per il Cavallino si preannuncia comunque una domenica tosta e non solo per i quasi 2" di ritardo da Hamilton. Perchéè apparso molto veloce, ben più die Alonso. Kimi è stato bravissimo, perché ha "sprecato" le sue gomme nuove nel Q1 e nel Q2, difendendosi alla grande nella fase finale che ha deciso la griglia. Testa bassa, invece, per Fernando, che dopo aver fatto sperare nella seconda fila, si ritrova addirittura in quarta, dopo essere passato al Q3 per soli 83 millesimi di secondo.sarà costretto a una bella rimonta, ma non è detto che Ricciardo resti ad aspettarlo. Più probabilmente lo spagnolo si ritroverà a dover risalire la china insieme a, vittima di un weekend finora disastroso e costretto a chiudere la "top 10" anche dietro a Button (McLaren) e Massa (Williams). Il quattro volte campione è stato appiedato da un problema al cambio in avvio di Q3, dovendo dire addio alla fase calda delle qualifiche. Come se non bastasse, è stato retrocesso di cinque posti per la sostituzione della parte che gli ha dato problemi.

La Q1 è stata interrotta quasi subito per l'uscita alla curva 3 di Pastor Maldonado, che è andato a muro con la sua Lotus, rovinando una qualifica promettente come ha confermato Grosjean. Da segnalare le dieci posizioni di penalità in griglia per Jean-Eric Vergne (era 16°, partirà in ultima fila), dopo che la Toro Rosso del francese ha perso la ruota anteriore destra durante le prove libere di venerdì, dopo una sosta ai box. I commissari hanno punito la situazione di pericolo in cui sono stati messi gli altri piloti, imputabile ad un errore tecnico della scuderia.