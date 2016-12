Ferrari, Alonso: "Abbiamo avuto qualche difficoltà" Raikkonen: "E' stata una giornata intensa"

9 maggio 2014

Dopo la prima giornata di prove libere a Barcellona, Fernando Alonso (4°) e Kimi Raikkonen (5°) sono d'accordo: c'è ancora tanto lavoro da fare per la Ferrari. Il pilota spagnolo non è molto soddisfatto: "Bisogna ottimizzare il bilanciamento della vettura e ottenere il massimo anche se in circostanze poco favorevoli. Ci dobbiamo adattare in tempo per le qualifiche". Il finlandese, invece, ha girato molto: "Prove di assetto".

ALONSO: "QUALCHE DIFFICOLTA'" "Oggi in pista c’era poco grip e in generale abbiamo avuto qualche difficoltà in più, derivata da una serie di fattori tra cui una pista meno gommata del solito, un minor carico aerodinamico rispetto al passato e una scelta delle mescole a mio giudizio troppo conservativa per questo tracciato. Adesso ci attende molto lavoro per cercare di ottimizzare il bilanciamento della vettura ed ottenere il massimo anche se in circostanze poco favorevoli. Dobbiamo essere più bravi degli altri ad apportare le modifiche necessarie e adattarci in tempo per le qualifiche".

RAIKKONEN: "GIORNATA INTENSA" "Questa è stata una giornata particolarmente intensa, in cui abbiamo cercato di girare il più possibile per portare a termine il programma previsto per le due sessioni di prove libere. Al mattino abbiamo provato differenti soluzioni di assetto, alternando due diverse ali posteriori, mentre nel secondo turno ci siamo dedicati alla preparazione di qualifica e gara, e allo studio del comportamento delle due mescole messe a disposizione dalla Pirelli. Questa sera analizzeremo attentamente tutti i dati che abbiamo raccolto, per scegliere quale direzione seguire".