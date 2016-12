Morto Nigel Stepney, l'uomo della spy-story Ferrari

Non poteva avere epilogo peggiore la vita di Nigel Stepney, l'ex capo-meccanico della Ferrari divenuto famoso suo malgrado per essere stato il personaggio chiave della spy-story del 2007. Stepney è infatti morto oggi, ad appena 56 anni, in seguito a un terribile incidente automobilistico. Secondo la ricostruzione della polizia di Kent, in Inghilterra, dove si trovava, l'uomo è stato travolto da un camion mentre stava parcheggiando il suo furgone.