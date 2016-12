Senna Tribute, Alonso: "Per me era un idolo"

A Imola Fernando Alonso ricorda così Ayrton Senna a 20 anni dalla sua tragica scomparsa: "Per me era un idolo. Ero un bambino e correvo in kart, guardavo il telegiornale e vedevo che a vincere in F1 era sempre lui col suo casco giallo". Il pilota spagnolo della Ferrari ha rivelato: "Sarà sempre immortale". Emozionato anche Raikkonen : "Lo dobbiamo ricordare con il sorriso, ha segnato il grande cambiamento della F1".

"E' un momento molto emozionante ricordare quel terribile week end dove Ayrton e Roland Ratzenberger ci hanno lasciato", ha continuato Kimi Raikkonen. Alonso era affascinato dal suo casco giallo: "Era quello che mi colpiva di più nell'armadio avevo il suo poster. Non ho avuto l'opportunità di conoscerlo o di gareggiare con lui, ma vedere tutta questa gente qui a Imola, che l'ha visto in pista, testimonia quanto ha colpito".

Presente a Imola anche Riccardo Patrese: "Ayrton era un amico, era il più grande, era una persona con un'umanità grandissima, uno sportivo che giocava a calcio con noi e me lo ricordo nel gruppo in tantissime vacanze dove le sfide erano apertissime. Era decisamente un combattente. Ci ha lasciato con tanto amaro in bocca ma facendoci vivere una leggenda". Andrea De Cesaris : "Ayrton è stato un compagno, era sempre uno dei più veloci e alcune volte ho avuto l'occasione di combattere insieme a lui, pieno di quella grinta che ha sempre dimostrato fino all'ultima sua gara proprio qui a Imola. E' stato uno degli ultimi Gran Premi che ho fatto e quindi ho un brutto ricordo di quella gara, ma da allora e' cresciuto il grado di sicurezza".

Il tutto in "un luogo ormai diventato sacro", come l'ha definito il cappellano dei piloti, don Sergio Mantovani, quando alle 14.17 (il minuto esatto dell'impatto mortale di venti anni fa)ha suggellato a Imola, in quella che è ormai l'ex curva del Tamburello, il lungo abbraccio della gente ad Ayrton Senna. Una manifestazione che ha richiamato oltre ventimila persone all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per testimoniare la loro estrema vicinanza al campione brasiliano e all'austriaco