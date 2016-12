Ferrari, Alonso: "Dobbiamo essere più efficienti"

La Ferrari non può limitarsi ad evolversi sul passo delle altre scuderie, ma fare qualcosa in più, molto di più, per recuperare il gap accumulato nelle prime gare. Questo il messaggio di Fernando Alonso. "Dobbiamo essere più efficienti, ci serve una migliore aerodinamica, più trazione e più potenza. Abbiamo avuto grosse lacune nelle prime gare. In Cina non sono stati rilevanti in un singolo settore. Si è trattato di piccoli passi avanti un po’ ovunque: motore, software, aerodinamica. E' migliorato il quadro complessivo", ha detto lo spagnolo ad Austosport.