F1, la sorella di Senna: "Tutti colpevoli"

A pochi giorni dall'anniversario per la morte di Ayrton Senna , la sorella Viviane ha ribadito la sua rabbia per quanto successo a Imola il 1° maggio 1994. "Tutti, tutti sono colpevoli della sua morte - ha detto alla Dpa - . E' stata necessario che morissero Ayrton e Roland (Ratzenberger, ndr) perché fossero prese misure per la sicurezza. Tutti hanno partecipato a quanto accaduto, altrimenti un solo elemento non avrebbe portato a queste conseguenze".

Intanto, a Imola è tutto pronto oer l' Ayrton Senna Tribute 1994/2014 in programma all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari dall'1 al 4 maggio. Nel corso dell'evento, la Ferrari sarà rappresentata da Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Pedro de La Rosa e - per la Driver Academy - da Jules Bianchi, accompagnati da Renato Bisignani. Parteciperà inoltre Luca Badoer, ex pilota e storico collaudatore della Rossa. "Quando andavo a scuola - ha ricordato Alonso - sul mio diario non avevo una ragazza, ero troppo giovane, ma avevo Ayrton. Nella mia camera avevo un grande poster di Senna e anche il mio primo go-kart aveva i colori della McLaren di Ayrton. Mio padre era un suo grande ammiratore. Fu un momento molto triste.... So che si farà un importante evento nel primo weekend di maggio in Italia, a Imola, e io intendo esserci per essere vicino, in quel giorno sfortunatamente importante che evoca proprio quel ricordo". La Ferrari portera' sul circuito del Santerno i simulatori F1 e una monoposto utilizzata nella precedente stagione per effettuare gare di pit-stop riservate agli appassionati presenti alla manifestazione che verrà inaugurata da Paula Senna Lalli, nipote del campione brasiliano, con Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci e vicepresidente della Fia in rappresentanza di Jean Todt e con Gerhard Berger, grande amico e compagno di squadra di Ayrton.