Senna, Italia 1 ricorda Ayrton

• ITALIA 1, VENERDÌ 2 MAGGIO, IN SECONDA SERATA, “AYRTON PER SEMPRE”

Uno speciale a cura di Sportmediaset, alle ore 00.10 (notte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio), con la conduzione del Direttore Claudio Brachino, dedicato alla vita dell’uomo Ayrton e ai trionfi del pilota Senna, scomparso tragicamente venti anni fa sul circuito di Imola. Lo speciale ripercorrerà non solo i momenti vissuti in pista che hanno portato il brasiliano di San Paolo nell’olimpo dei piloti, come i tre campionati del mondo di Formula Uno vinti, i record centrati, fino all’incidente di Imola, ma racconterà anche il Senna privato: il suo carattere, i suoi pregi e difetti, il rapporto con le donne e con la religione. Il tutto con l’ausilio di filmati inediti e attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto da vicino, di chi ha condiviso con lui una vita sempre al limite. In studio conduce Claudio Brachino, ospiti il giornalista e scrittore Massimo Fini e i giornalisti Guido Meda e Giorgio Terruzzi, quest’ultimo testimone diretto delle vittorie, ma anche della tragedia, del pilota brasiliano.