Ferrari, Montezemolo chiede di snellire la squadra

L'avvicendamento tra Domenicali e Mattiacci è solo la punta di un iceberg che in casa Ferrari sta portando diversi cambiamenti. L'obiettivo è chiaro: rilanciare la squadra e tornare a vincere in Formula 1. "Il presidente Luca di Montezemolo è stato molto chiaro con Mattiacci e i suoi uomini, riconoscendo la necessità di dare una marcia in più alle attività della Gestione Sportiva. Parole tradotte in una pratica che ha reso ancora più immediati i processi decisionali, allo scopo di ottimizzare in tempo reale il lavoro e il percorso di sviluppo indirizzato dai tecnici a Maranello", ha annunciato in una nota il Cavallino.

Tradotto: "Montezemolo ha chiesto un'immediata revisione per snellire le procedure interne, eliminando le fasi intermedie e le pratiche burocratiche al fine di garantire maggiore flessibilità e processi decisionali sempre più efficaci. In parallelo, è in atto una semplificazione dell'organizzazione, con un taglio del numero dei consulenti e inserimenti mirati per rinforzare alcune aree fondamentali per aggiungere prestazione alla F14 T". Ma non è solo chi lavora in fabbrica a dover dare un'accelerata alla rinascita della Ferrari: "Oltre a questo è stato anche richiesto un supporto maggiore ai fornitori nel tentativo di ridurre i tempi di reazione alle richieste che arrivano da Maranello, limitando l'attesa per ogni singolo componente, sia nel caso di un prototipo che in quello di un elemento di comprovata efficienza. L'obiettivo è quello di avere una Ferrari ancora più reattiva, pronta a raccogliere e a massimizzare le indicazioni che entrambi i piloti saranno in grado di fornire durante le simulazioni di gara, ma soprattutto ogni qual volta si scenda in pista". A Jerez le prime risposte.