Michael Schumacher denunciato per un incidente stradale a Siviglia

Michael Schumacher è stato denunciato. Il tedesco, in coma dal 29 dicembre, è stato accusato di aver causato la caduta di un motociclista a Siviglia il 17 novembre 2013. L'ex ferrarista si trovava in Spagna per una visita privata e dopo aver noleggiato un' Audi A4 si sarebbe reso protagonista di un incidente non rispettando una precedenza stradale in un tratto di strada poco illuminato, come si legge nel verbale della polizia iberica.