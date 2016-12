F1, le pagelle del GP Cina: Hamilton da leggenda, Alonso vero leader

LEWIS HAMILTON - VOTO 10

A Shanghai va praticamente in gita per 300 chilometri. Un'altra lezione di guida ai colleghi per sottolineare che senza problemi tecnici questo Mondiale Luigino lo può vincere abbondantemente prima dei titoli di coda. Intanto con 25 vittorie ha raggiunto due leggende, Clark e Lauda.

NICO ROSBERG - VOTO 7

Fa ancora il suo compitino completando un'altra doppietta Mercedes, ma il distacco dal vicino di box non si può giustificare solo con la telemetria saltata. In Cina Nico ha beccato di brutto anche per la differenza nel talento. Il tutto a sottolineare che in Baherin, senza safety car, non avrebbe messo così sotto pressione Hamilton.

FERNANDO ALONSO - VOTO 8

Dopo la rivoluzione al vertice del Cavallino Nando ha voluto sottolineare di essere un vero leader prendendo per mano la squadra e portando la macchina a un risultato che nessuno si sarebbe sognato dopo il crollo del Bahrain. L'obiettivo realistico è il terzo posto nel mondiale e Alonso ce la metterà tutta per essere - come in Cina - il primo degli altri.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 7,5

Una gara dai due volti la sua. Butta via subito l'occasione della prima fila, poi però è un fenomeno a leggere lo sviluppo della gara ritrovandosi ancora una volta a ridosso del podio. La soddisfazione di battere ancora una volta il compagno di squadra non ha prezzo.

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 5

La sua gara è stata esattamente il contrario rispetto a quella di Ricciardo. Pimpante all'inizio e spento alla fine. In una situazione tecnica complicata il biondo mostra segnali di sofferenza anche se parlare di crisi trattando un pilota che ha vinto 4 titoli di fila sarebbe esagerato.

KIMI RAIKKONEN - VOTO 5

Dalla sostanza messa in pista con la Lotus all'evanescenza della sua seconda vita in rosso. Kimi sta diventando una presenza invisibile. Con questa macchina non si trova e di questo passo il confronto con Alonso potrebbe diventare imbarazzante