F1: Sebastian Vettel, tira aria di crisi

I FATTI - Nel GP d'Australia, Sebastian è stato messo k.o. dalla Power Unit di una Red Bull ancora acerba. Immedita la reazione del campione, subito veloce in Malesia dove è salito sul podio. Un terzo posto che poteva far intuire un ritorno stabile. Invece no. Il 6° posto del GP del Bahrain, è stato seguito dal 5° rimediato in Cina. Problemi di gomme e prestazioni, che non sembrano esserci il nuovo compagno di box, Daniel Ricciardo. L'australiano infatti era salito sul podio di Melbourne, venendo poi squalificato per irregolarità tecnica. Ritirandosi poi a Sepang, ma conquistando poi due splendidi quarti posti sulle piste del Sakhir e di Shanghai. Lottando sempre con grinta e ritrovandosi nella scomoda situazione di dover chiedere strada a Vettel, davanti ma nettamente più lento. Come successo anche in Cina, dove il campione del mondo sulle prime non ha lasciato strada al compagno di box. Nonostante l'insistenza del muretto box, Seb ha tenuto giù il piede. Lasciando poi passare un determinato Daniel, solo quando si è visto sfilare dalla Red Bull gemella sul rettilineo.



IL NUMERO 1 - Uno smacco pensate per il talento tedesco, che alla fine ha dichiarato: "Era chiaro già da venerdì che la Ferrari fosse migliorata, in particolare nella velocità sul dritto. Qui io non mi trovavo a mio agio con le gomme e il quinto posto era il massimo che potevo fare. E' ovvio che non possiamo fare modifiche da un giorno all'altro, perché quest'anno la F1 è un po' più complessa. Come pilota perdi gran parte del controllo dell'auto, con tante cose da gestire e da verificare con il box. Ma dobbiamo continuare a cercare di fare meglio".



L'INSIDIA ACCANTO - Dichiarazione che lascia intuire qualcosa che non funziona nell'adattamento alla guida ibrida, con la gestione di gomme e consumi che condiziona pesantemente la prestazione in senso assoluto. Aspetto che per ora sembra appunto meglio interpretato da Ricciardo. Daniel che si tiene comunque alla larga delle polemiche interne: "Le ultime due gare sono andate bene. Il GP è andato meglio delle prove, ma sono comunque un po' frustrato perché il podio era vicino e in pochi giri sarei arrivato su Alonso. Per Barcellona ci riprovo. Per il momento mangio mezzo uovo di Pasqua, perché non sono andato sul podio e sono un po' deluso. Non mi aspetto di finire sempre davanti a Vettel... ma per ora sono contento di quello che faccio e di come stiamo lavorando con il team".