Lewis Hamilton: "Sono felice al 100% di correre con questo team"

Lewis Hamilton festeggia dopo un GP letteralmente dominato: "Devo urlare un ringraziamento al team per avermi accolto e aver lavorato continuamente per fare bene. I ragazzi in fabbrica possono godersela! La macchina andava alla grande e ho cercato di gestire le gomme. Lauda non si si preoccupa dei record, lui è il primo di quelli felici quando vince la Mercedes. Sono contento al 100% della scelta che ho fatto di venire in questo team".

L'inglese spiega anche il dritto fatto durante la corsa: "Fortunatamente le vie di fuga sono ampie qui! Ho avuto un problema in frenata, perché le gomme sono calate, ma sono riuscito a recuperare. La nostra è comunque un'ottima auto! Abbiamo fatto tante modifiche nel weekend, anche durante le qualifiche sul bagnato e gli ingeneri sono stati bravi a capire cosa fare per la gara sull'asciutto. Non avrei potuto chiedere di più. Alla fine ho visto la bandiera a scacchi ma mancava ancora un giro... Ho tolto il piede, ma poi mi hanno avvisato e ho fatto l'ultimo giro. Sono molto contento".



Soddisfatto a metà Nico Rosberg, racconta: "Il 2° posto è una consolazione. Non vorrei usare questa parola, perché voglio battermi sempre, ma è stato un fine settimana difficile per me. Inoltre in gara ero anche senza telemetria e ai box non sapevano cosa succedeva sulla mia auto. Non vedo l'ora di avere weekend di gara normale. Anche la partenza è stata difficile, con un contatto duro. Ma è stato bello che l'auto abbia tenuto e resistito all'urto. Poi è sempre un piacere guidare la nostra monoposto, perché è incredibile e siamo velocissimi. Possiamo alzare ancora il livello di divertimento per noi e per lo spettacolo. Ho comunque la macchina migliore per fare i sorpassi ed è stato bello. Anche se non mi sono divertito a comunicare i dati al muretto per tutta la gara...".