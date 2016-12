Formula 1, Alonso fiducioso: "Abbiamo fatto un passo in più"

"A prescindere dalla prestazione degli altri sono contento per il lavoro che abbiamo fatto". Queste le parole di Fernando Alonso che nelle prove libere del venerdì in vista del Gp di Cina ha offerto incoraggianti segni di ripresa con la sua Ferrari , realizzando il miglior tempo nella prima sessione e la seconda miglior prestazione in quella del pomeriggio. Lo spagnolo chiude con una battuta: " Se domani pioverà tireremo a indovinare ".

Alonso, poi, entra nel dettaglio: "Ad ogni gara tutte le squadre portano qualcosa di nuovo e noi dobbiamo cercare di fare un passo in più se vogliamo essere competitivi. Questo è un circuito particolarmente esigente per le gomme, soprattutto le Soft soffrono di graining nel long run e per questo sarà importante capire quali usare domenica. Se domani dovesse piovere sicuramente avremo meno informazioni per la gara e in quel caso dovremo tirare a indovinare. Speriamo di fare le scelte giuste".

Ha invece vissuto un venerdì difficile Kimi Raikkonen. "Sì, è stata una giornata difficile, iniziata con un problema tecnico che nel turno di prove del mattino mi ha concesso di scendere in pista solo per effettuare il giro di installazione. Una volta risolto questo inconveniente nel pomeriggio abbiamo cercato di recuperare il tempo perduto, concentrandoci soprattutto sulla ricerca del setup più adatto a questo tracciato e sacrificando parte della simulazione di gara", ha raccontato. Ma ci sono segnali di ripresa? "E' difficile esprimere un giudizio generale. Ci concentreremo sull'analisi dei dati raccolti e cercheremo di sfruttare al massimo l’ultima sessione di prove libere per preparare al meglio la vettura per qualifica e gara".