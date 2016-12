Ferrari, Mattiacci: "Lotteremo per colmare il gap"

Tra i "guai" da risolvere c'è anche quello di trattenere in Alonso che ha voglia di vincere. "Ritengo che Fernando Alonso sia un grandissimo professionista, probabilmente il migliore pilota in F1. Condivido la sua esigenza e credo che voglia vincere il Mondiale con la Ferrari, il sogno di ogni pilota è vincere un mondiale in F1 con la Ferrari. Metteremo a disposizione qualunque cosa serva per un futuro molto solido ", ha spiegato. Cosa risponde a chi critica la sua mancanza di esperienza in Formula 1? "Questo mi dà una grandissima motivazione. Sono una persona molto curiosa, che guarda molto gli altri. L'umiltà è il mio principio fondamentale: ascoltare e imparare". Sul suo passato: "Sono in Ferrari da 14 anni. Sono uscito dall'Italia a 21. La mia esperienza internazionale l'ho fatta tra Asia, Stati Uniti e Sud America. Il mio ruolo è sempre stato quello di assemblare team, esaltare talenti. Abbiamo sempre raggiunto risultati estremamente importanti". Il suo lavoro, almeno all'inizio, sarà agevolato dalla presenza di Montezemolo. "Ho lui per ispirarmi. Ci sentiamo molte volte al giorno. Più mi è vicino e meglio è in questo momento", ha concluso.