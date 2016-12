F1, Hamilton non è contento: "Abbiamo dei problemi"

"Qui il problema sono le gomme davanti ed è tutto diverso. In qualifica sembra ci sarà pioggia e sarà ancora una volta tutto diverso, come pure per domenica", ha aggiunto Rosberg. A non credere alle difficoltà per la Mercedes è il campione del mondo Sebastian Vettel. "Non è stato un inizio di weekend in cui tutto è andato bene dal punto di vista della potenza. La Mercedes non ha dato tutto, sono ancora i favoriti. Durante il long-run gli sono stato dietro e sembrava che potessero fare quello che volevano", ha rivelato il pilota della Red Bull.