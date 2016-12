F1, Hamilton si riprende la vetta nelle libere 2 in Cina

Tutto come previsto, insomma, dopo le prime tre ore di prove. Che hanno confermato come la Mercedes sia ancora la macchina da battere. Hamilton entrato in pista solo dopo mezz'ora) e Rosberg non si sono spremuti a troppo. I tempi sono stati realizzati da tutti con le gomme più morbide, che, almeno cronometro alla mano, non hanno evidenziato gli scarti abissali del Bahrain. Sopratutto la Ferrari ha messo un po' di pepe sulla coda del team capofila, grazie a un Alonso particolarmente ispirato. Diciamo che l'avventura del nuovo responsabile della gestione sportiva di Maranello, Marco Mattiacci, è iniziato bene. Magari non benissimo visto che bisognerà aspettare domenica e soprattutto perché Kimi Raikkonen ha vissuto un venerdì se non nero, sicuramente grigio. Il finlandese ha perso l'intera prima sessione per un problema elettronico, che lo ha tenuto nei box anche nei primi venti minuti della seconda. "Iceman" si è così' ritrovato con poco più di un'ora a disposizione, ma il suo buon risultato conferma che sul tracciato cinese la F14 T si trova bene. Come la Red Bull, che ha impressionato sopratutto sul passo gara. La novità è che davanti a Sebastian Vettel c'è ancora Daniel Ricciardo, che ormai ci ha preso gusto a mettersi alle spalle il caposquadra. Saranno queste tre squadre a giocarsi il podio e forse qualcosa di più.

Per quanto riguarda il resto dello schieramento, Felipe Massa e Jenson Button hanno ribadito le speranze di Williams e McLaren, mentre si è rivista nelle posizioni alte della classifica la Lotus, che ha portato Romain Grosjean in nona posizione, con un più che dignitoso distacco di 1"2. Il collega di monoposto, Pastor Maldonado, si è invece fatto notare solo per essere andato sbattere nella corsia di rientro ai box, distruggendo la parte anteriore della sua macchina. Insomma, per lui piove sul bagnato. E a proposito di meteo, per sabato è possibile l'arrivo del maltempo.