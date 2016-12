Ferrari, Montezemolo: "Io ci credo, torneremo vincenti"

"Sarò più vicino alla Formula uno e alla Ferrari, anche se stanno cercando in tutti i modi di rovinare il circus - ha aggiunto Montezemolo in occasione dell'inaugurazione della nuova Ferrari California T - Il primo che non è soddisfatto di questo inizio di stagione sono io. Ieri Domenicali dopo 23 anni con noi ha avuto il coraggio di dimettersi. Lo ha fatto dopo aver vinto tre mondiali e averne persi tre all'ultimo gran premio. Però purtroppo questa è la legge dello sport. Decidono i risultati e Stefano ha deciso di lasciare".



Sulla scelta di Mattiacci: "Ho deciso di puntare su un giovane manager in cui credo molto. Ho sentito, letto, commenti fuori posto, ad esempio che Mattiacci non è un tecnico. Ma in Ferrari siamo tutti tecnici. Ho voluto puntare su una persona che faceva parte della famiglia Ferrari senza andare a cercarlo in giro, perché siamo pieni di tante qualità e capacità. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, anche se ci si dimentica in fretta, quando non si vince, di quanto si è vinto prima. Per noi la Ferrari è la vita - ha detto ancora - e non vogliamo che, a colpi di regolamento, si rovini questo circus". E per chiudere: "Con Marchionne piena sintonia"