F1: squalifica confermata per Ricciardo

Nulla da fare per Daniel Ricciardo e per la Red Bull : niente secondo posto nel GP d'Australia. La Corte d'appello della Fia ha confermato la squalifica decisa dai commissari di gara australiani per irregolarità nel consumo di carburante. Ricorso respinto per la Red Bull che sosteneva un "errore" del flussometro fornito dalla Federazione internazionale. Rosberg, Magnussen e Button, questo dunque il podio della gara di Melbourne.

IL COMUNICATO RED BULL

Ecco il testo del comunicato ufficiale della Red Bull che ha fatto seguito alla conferma della squalifica di Daniel Ricciardo:

"Infiniti Red Bull accetta la decisione della Corte Internazionale d'Appello di oggi. Siamo dispiaciuti dalla conclusione e non avremmo mai fatto appello se non avessimo avuto la convinzione di aver agito in buona fede. Abbiamo sempre creduto di aver rispettato i regolamenti nel Gran Premio d'Australia 2014. Siamo molto dispiaciuti per Daniel (Ricciardo) che non avrà i 18 punti della gara, che aveva veramente meritato. Continueremo a lavorare duramente per ottenere quanti più punti possibile per la squadra, Daniel e Sebastian (Vettel) nell'arco di tutta la stagione.

Ora dimenticheremo quanto accaduto e ci concentreremo sul Gran Premio di Cina di questo weekend".