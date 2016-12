Montezemolo: "Ringrazio Domenicali per il grande senso di responsabilità"

Luca Cordero di Montezemolo saluta Domenicali e accoglie Mattiacci. Il presidente della Ferrari volta pagina e ha accettatto le dimissioni del capo della gestione sportiva: "Ringrazio Domenicali non solo per il costante contributo e impegno, ma per il grande senso di responsabilità che ha saputo dimostrare anche oggi anteponendo l'interesse della Ferrari al proprio. Ho stima e affetto per lui, che ho visto crescere professionalmente in questi 23 anni di lavoro insieme e per questo gli auguro ogni successo".

Poi il benvenuto al nuovo team principal della scuderia di Maranello: "Voglio anche augurare buon lavoro a Marco Mattiacci, manager di valore che ha accettato con entusiasmo questa sfida".