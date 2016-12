Ferrari, Montezemolo riceve il Tapiro d'Oro

Complice il brutto inizio di stagione della Ferrari , Luca Cordero di Montezemolo , presidente della scuderia di Maranello, ha ricevuto il suo sesto Tapiro d'Oro , l'onorificenza satirica di Striscia la Notizia. Il numero 1 della Rossa, ai microfoni di Valerio Staffelli, ha affermato che il premio è assolutamente meritato, ma ha poi precisato che: " Siamo sempre quelli che hanno vinto di più, però questo è un momento duro. Sono molto arrabbiato e deluso. Fare delle gare dove i piloti fanno i tassisti per non consumare benzina è l’opposto della Formula 1".

Secondo Montezemolo la responsabilità non è dei due piloti: "La colpa non è la loro. Mi dispiace che non possiamo mettergli a disposizione delle buone macchine per vincere". Infine un appello ai tifosi: "Abbiate pazienza, ce la stiamo mettendo tutta".