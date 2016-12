Ferrari, Montezemolo: "Lavoreremo giorno e notte per tornare al top"

"Non lasceremo nulla di intentato per tornare a essere dove dobbiamo essere: lavoreremo giorno e notte prendendo tutte le decisioni che vanno prese". Parola del presidente della Ferrari Luca di Montezemolo , che assicura pronto riscatto della Rossa dopo un difficile inizio di stagione. "Abbiate fede come la dobbiamo avere noi - ha detto all'inaugurazione della mostra 'California dreaming' a Maranello - Occorre ottimismo, guardiamo avanti".

Domenica scorsa Montezemolo, deluso, aveva abbandonato il circuito del Bahrain prima della fine: "Vedere una Ferrari così lenta sul rettilineo mi dà dolore - erano state le sue parole - Dobbiamo lavorare, bisogna che i motoristi ci mettano una marcia in più. Abbiamo diverse cose da provare in settimana, ma non mi piace vedere la Ferrari in questa posizione".