Ferrari, premio da record ai dipendenti: 4mila euro a testa

Lavorare per la casa automobilistica più blasonata al mondo ha i suoi vantaggi. Lo sanno bene i dipendenti della Ferrari , che quest'anno riceveranno un premio-produzione di 4.096 euro a testa per gli ottimi risultati economici e qualitativi raggiunti dal Cavallino nel corso del 2013. Dati storici alla mano, si tratta del bonus più alto mai versato dalla Casa di Maranello ai propri lavoratori.

Nel dettaglio, il super premio arriva dopo il record di utili fatturato dalla Rossa nel 2013 (+5%, con un utile della gestione ordinaria cresciuto dell'8,3%). I dipendenti hanno già ricevuto due anticipi da mille auro e ora in busta paga troveranno i restanti 2.096. Cifra considerevole, che corrisponde circa al 20% della retribuzione annua di un neo-assunto. In Casa Ferrari però i bonus non sono una rarità. Oltre al benefit per il risultato dell'anno precedente, infatti, nel 2013 ai lavoratori del Cavallino era già stato erogato il premio triennale fortemente voluto da Montezemolo. Anche in tempi di crisi, la Rossa paga bene.