F1, flop Ferrari nell'ultimo giorno di test in Bahrain

Guai per la Ferrari nell'ultimo giorno di test in Bahrain. La sessione è infatti terminata dopo appena 12 giri, il tempo necessario ai tecnici della Rossa di scoprire il danneggiamento del telaio della F14 T usata da Alonso, ma in realtà guidata nello scorso weekend da Raikkonen. Il problema è la conseguenza del salto sul cordolo alla curva 4 compiuto da Kimi nelle libere 1 di venerdì pomeriggio. Il tutto mentre la Mercedes va come un treno.