F1, Mercedes anche nei test in Bahrain

Chiuso il weekend del GP, in Bahrain si è aperta una "due giorni" di test di F1 sullo stesso tracciato del Sakhir. Nessuna novità, però, per quanto riguarda i risultati. Davanti a tutti si è piazzata ancora la Mercedes, con Nico Rosberg che ha ottenuto il miglior tempo in 1'35"697 e la bellezza di 121 giri. Alle sue spalle Nico Hulkenberg con la Force India e Fernando Alonso con la Ferrari, terzo a quasi 1". Settimo Ricciardo con la Red Bull.

Al mattino Alonso si è concentrato sulla messa a punto di differenti configurazioni elettroniche e su alcune misurazioni aerodinamiche, con passaggi sul rettilineo a velocità costante, mentre nel pomeriggio si è lavorato sulla breve distanza, effettuando una serie di giri destinati alla valutazione di diverse soluzioni d’assetto. Lo spagnolo sarà in pista anche mercoledì nella giornata conclusiva, Raikkonen invece girerà a Barcellona. Quanto agli altri, Magnussen e la McLaren si sono concentrati su una nuova sospensione posteriore, mentre Ricciardo è stato bloccato a lungo nei box per un problema tenicio e Maldonado ha fatto ancora peggio, compiendo solo 16 giri con la sua Lotus. Discreto esordio per Sergey Sirotkin sulla Sauber. Quella in Bahrain è la prima sessione dei test in programma durante il campionato, reintrodotti quest’anno dopo una pausa durata due stagioni.