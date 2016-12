F1, Lewis Hamilton: "Rosberg è stato un osso molto duro"

L'inglese della Mercedes ringrazia i tecnici: "Il team ha fatto un grande lavoro per portarci a questo livello. Nel finale ho cercato di non far passare Rosberg, ma sapevo che a un certo punto sarebbe arrivato. Mi sono sentito come ai tempi dei kart e tutto era imprevedibile, ma è stato bello ed è andata bene. Certo, adesso spero che non saremo sempre così vicini, ma questo è il bello delle gare. Il motivo per cui faccio il pilota! Non sempre si vince, ma oggi è andata bene, quindi sono felice".



Conferma lo spirito sportivo anche Nico Rosberg, che però si rammarica per aver perso proprio contro il compagno di squadra: "E' stata una bella lotta, ma mi dispiace essere arrivato secondo. E' stato un GP emozionante, force la gara più bella della mia carriera. Abbiamo fatto un bello spettacolo, ma adesso spero di riuscire a vincere la prossima gara in Cina. Secondo è un buon risultato, ma non mi entusiasma, perché non piace arrivare dietro a questo qui... Siamo tornati all'epoca dei go-kart, ma questa volta ho intenzione di vincere io".



Tocca poi a Sergio Perez commentare un terzo posto inaspettato: "E' passato tanto tempo dal mio ultimo podio, quindi questo è speciale per me. Ho fatto una gara molto buona, anche se la nostra strategia era al limite. Sapevamo che era dura con le due soste, mentre chi ci inseguiva alla fine ne avrebbe fatte tre. Ma alla fine abbiamo centrato l'obiettivo. Devo ringraziare tante persone, perché in McLaren ho passato un periodo molto difficile e questo podio è importante. Una delle cose più belle della mia carriera. Nel finale ho cercato di tenere Ricciardo fuori dalla zona DRS e ci sono riuscito".



Infine, Daniel Ricciardo spiega l'andamento della sua gara, tutta in rimonta: "E' stata una bella corsa, mi è piaciuta! La Safety Car mi ha dato la possibilità di avvicinarmi al podio e lottare con Perez, ma in generale mi sono trovato molto bene con la mia macchina. Ho potuto lottare con tutti, Ferrari, Force India e anche McLaren, ed è stato divertente. Il mio obiettivo era arrivare tra i primi sei, ma quarto è ancora meglio! Nella prima fase di gara era difficile superare, ma poi ho preso il ritmo e ho avuto buone sensazioni. Sono contento".