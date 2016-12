Montezemolo attacca: "Questa non è la F1"

Montezemolo ed Ecclestone uniti contro le nuove regole della Formula 1 . Dopo l'incontro di giovedì a Londra i due sono uscito allo scoperto in Bahrain . Il patron della Ferrari ha attaccato: "Questa non è la Formula 1, sembra un incrocio tra un negozio di elettricisti e una centrale elettrica. Ci preoccupa il suo futuro. Lo sport è snaturato, non più formula estrema". Poi il patron del circus ha tuonato: "Queste regole sono inaccettabili".

Luca Cordero di Montezemolo vuole un cambiamento e lo grida forte e chiaro: "La F1 è più importante delle regole. Capisco la Mercedes ma noi siamo la F1".

Il lamento nel munero uno della scuderia di Modena continua: "La Ferrari non ha a che vedere con queste regole di oggi. Già a Natale avevo avvisato che rischiavamo di avere una Formula 1 con piloti come tassisti. Dobbiamo essere costruttivi, trovare una soluzione comune per tutte le squadre. Non è detto che si decida stanotte, ma da tempo questa categoria rischia di non essere più la F1. La F1 deve essere estrema, con il suono dei motori e senza regole troppo complicate. Il pubblico non capisce niente di flussometri e di tutte queste cose. L’unica soluzione pratica, a questo punto, sarebbe quella di accorciare le corse di qualche giro".