F1, Vergne: "Ricorverato per la dieta ferrea"

In F1 è scoppiato il caso peso dei piloti che sono stati messi a dieta dai team per guadagnare velocità. Jean-Eric Vergne della Toro Rosso , però, ha lanciato l'allarme: "Da questo inverno sono a dieta ferrea, ma il corpo arriva a dei limiti troppo estremi che non può più sopportare. Così, tra l'Australia e la Malesia sono stato anche ricoverato in ospedale un paio di volte, perché non ce la facevo davvero più".

Dal Barhain dove è regolarmente in pista il francese alza la voce: "I piloti più alti stanno subendo un vero e proprio handicap in questa stagione. La differenza di peso tra me e Kvyat si aggira intorno ai quattro decimi di secondo e questo distacco in pista si fa sentire".

Dall'allarme all'attacco alla Fia per le nuove regole e ad alcuni suoi colleghi: "Essere costretti a perdere peso per lo sport che fai, non è mai una cosa positiva. Francamente sta diventando tutto stupido in questa Formula 1. Abbiamo bisogno di tutte le nostre abilità per guidare le macchina, ma facendoci stare così, non ce lo permettono. Discutiamo di questa vera follia dei pesi in ogni briefing che facciamo tra noi piloti, ma non riusciamo mai a trovare un accordo. E dire che ci sono alcuni dei piloti più leggeri che dicono che per loro va tutto benissimo così... una vera e propria sciocchezza".