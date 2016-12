GP Bahrain: Alonso, dopo le qualifiche c'è il Real Madrid

Dopo la nona posizione conquistata nelle qualifiche del GP del Baharin, Fernando Alonso si è rilassato davanti al televisore guardando il match della Liga tra il Real Madrid, di cui è grande tifoso, e la Real Sociedad. "Un po' di relax vedendo la partita con i ragazzi del team", ha twittato il pilota della Ferrari. E chissà che il risultato finale (4-0 per i Merengues di Ancelotti) non sia di buon auspicio per la sua gara di oggi...