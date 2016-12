Nico Rosberg: "Quest'anno è sempre una bella sfida con Hamilton"

Beffato in qualifica, Lewis Hamilton non si scompone e, anzi, si complimenta con il compagno di box: "Nico ha fatto un lavoro ottimo e io non sono stato abbastanza veloce. Sono partito forte ma poi il gap non si è accorciato. Qui Rosberg aveva qualcosa più di me. Se questa Mercedes è la miglior auto che ho mai guidato in F1? Non saprei dire... di certo va forte, ma è molto diversa. Di un'era diversa".



Terzo al termine del tempo, ma 13° in griglia, Daniel Ricciardo non si arrende alla sfortuna: "Credo che assere così vicino alla Mercedes sia buono! Penso che siamo migliorati molto e ogni turno posso ancora migliorare. E' ancora presto per poter essere ancora contenti, ma io spingo sempre forte e il team è contento".



Di certo meno contento è il collega Sebastian Vettel, tradito proprio dalla sua Red Bull nel Q2: "Credo che non abbia aiutato il fatto di non aver provato tanto. Abbiamo visto che è difficile per noi su questa pista, ma penso che poi in gara potremmo essere più veloci. Non so se l'uscita di pista di stamattina abbia condizionato la qualifica... Non credo che ci fosse un problema prima, ma nel Q2 avevo delle difficoltà in scalata. La gara comunque sarà lunga e, con un set di gomme in più che ho risparmiato non facendo il Q3, vedremo cosa potremo fare".