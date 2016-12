Kimi Raikkonen: "La macchina è andata meglio rispetto alle libere"

La sua faccia non esprime emozioni, ma le sue parole dicono che è stata una buona qualifica . Così Kimi Raikkonen spiega: "Mi sento sempre meglio dentro alla macchina. Nelle libere ho avuto delle difficoltà, ma sto trovando fiducia in me stesso e abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo qui. La macchina è andata meglio, ma dobbiamo spingere ancora. Col team andiamo nella stessa direzione per migliorare e stiamo facendo bene".

Il finlandese conclude: "Anche da parte mia sto spingendo molto, in tutti i settori. Sappiamo che la Mercedes è molto avanti, ma sappiamo anche come migliorare. Abbiamo una buona base, buoni progetti e le risorse per farcela. Ci vorrà tempo, ma abbiamo il team per vincere".



Fernando Alonso non è soddisfatto della sua qualifica e lo dice apertamente: "La macchina non aveva velocità in rettilineo. Bisogna vedere se è un problema del motore o del pacchetto elettrico. Questo circuito non è favorevole alla nostra macchina, ma cerchiamo di difenderci al meglio. Lavoriamo in vista delle prossime gare, quando troveremo piste più adatte e avremo migliorato le nostre prestazioni. Per il momento non siamo soddisfatti. ma dobbiamo avere pazienza".