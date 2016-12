F1, Bahrain: Nico Rosberg conquista la pole. Prima fila Mercedes

Lo stemma con la stella a tre punte brilla sotto i riflettori, che illuminano la notte del Bahrain. Con Hamilton e Rosberg subito al comando nella prima parte del Q1, senza indugio. Distacchi pesanti per tutti, rifilati dal duo argentato con facilità e senza attendere gli ultimi minuti. Strategia attendista, messa in pratica invece dalle Williams di Bottas e Massa, e dalla Force India di Perez e Hulkenberg (best lap provvisorio in 1:34.874), che sfruttano bene la gomma gialla, la soft. Obbligando Raikkonen ad un'uscita extra, per salvarsi dall'esclusione. Bravo il finlandese a prendersi il 5° posto davanti ad Alonso. Provvisoriamente salvo anche il duo Red Bull, con Vettel 11° e Ricciardo 14°. Mentre finiscono fuori dai giochi Maldonado, Sutil, Kobayashi, Bianchi, Ericsson e Chilton.



Nel Q2 la storia è simile. L'assolo delle Mercedes vede il ritorno di Rosberg al comando, 1:33.708, davanti ad Hamilton per poco meno di 2 decimi. In scia Ricciardo che con la Red Bull è davvero scatenato, e gestisce l'arrembante McLaren di Button. Alonso lotta e batte Perez, aggiudicandosi il 5° tempo, con Bottas, Massa e Magnussen che si accodano alla monoposto del Cavallino. Sono invece brividi per Raikkonen, che entra in pista sul filo del rasoio, agguantando l'ultima posizione dei 10 che accedono al Q3. Kimi batte così per 60 millesimi l'altra Red Bull. Ovvero quella di Vettel, che in un colpo di scena finisce out: 11°. Inatteso, come il 12° tempo di Hulkenberg, davanti agli esclusi Kvyat, Vergne, Gutierrez e Grosjean, 16°.



Al via del Q3 è ancora Rosberg che firma immediatamente il giro veloce in 1:33.185. Colpo deciso nei confronti di Hamilton, che resta dietro a +0.279. Il primo tentativo di Alonso genera un ottavo tempo, ma con un distacco abissale di +2.534! Si procede al cambio gomme e quando manca 1 minuto al termine, c'è spazio solo per delle rifiniture. E' dunque Raikkonen che parte per il suo unico tentativo, impegnativo e spinto al limite, fino al bloccaggio dell'anteriore sinistra nelle frenate più aggressive e interne. Il risultato è un 5° tempo per il finlandese. Mentre proprio Rosberg torna ai box senza chiudere il suo ultimo tentativo, consapevole di non avere più rivali. Peggiora invece Alonso, che viene relegato al 10° posto, a +1.807. Ricciardo intanto si piazza terzo, ma già consapevole della penalità (rimediata nel pit-stop del GP della Malesia, quando il team lo fece ripartire con la gomma anteriore sinistra non ancora avvitata. ndr) che gli toglierà ben 10° posizioni sulla griglia. Quindi 13°, in perenne lotta con la sfortuna. Per la gioia di Bottas e Perez che così si ritrovano in seconda fila e con una grande occasione tra le mani.