F1, Bahrain: Lewis Hamilton domina anche le libere 3

In Bahrain, il dominio delle Mercedes non sembra lasciare speranze agli avversari. Nelle libere, Lewis e Nico massacrano la concorrenza, preparandosi al testa a testa in famiglia per la qualifica. Per una pole che apparentemente è già targata Mercedes, ma intanto vede in Perez un avversario da non sottovalutare. Il messicano infatti contiene meglio degli altri il distacco dalle due lepri argentate, fermandosi a +0.544 e facendo meglio del duo Williams. Ovvero il giovane Bottas (+0.792) che precede gli esperti Massa (+1.040) e Button (+1.070, McLaren).

Non decolla invece il turno di Alonso, che nonostante gli sforzi resta in 7.ma piazza, a +1.130. Tra l'altro con Hulkenberg ancora incollato agli scarichi della monoposto di Maranello, 8° per 1 solo millesimo! Tocca invece a Kvyat beffare con la Toro Rosso la Ferrari di Raikkonen, 10° per 50 millesimi. Detto che il Cavallino non ride, il toro della Red Bull non è certo entusiasta: Ricciardo chiude infatti 13°, a +1.795. Mentre Vettel lascia la sua macchina parcheggiata nella ghiaia, ben 22 minuti prima della fine del turno. Un pasticcio che lo relega nel limbo degli ultimi pisti. Generato da una serie di difficoltà per la messa a punto, che di certo non regala serenità al campione del Mondo.