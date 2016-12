F1, Alonso in difesa in Bahrain: "Meglio non strafare"

Dopo la prima giornata di libere in Bahrain in casa Ferrari c'è un cauto ottimismo. Alonso, terzo dietro le Mercedes, sta in difesa: "E' meglio non strafare - ha spiegato lo spagnolo -. Dobbiamo provare per imparare il comportamento di gomme e vettura. Facciamo passi sicuri". Qualche intoppo in più per Raikkonen: "Non mi sono trovato a mio agio con la vettura. E' stata una giornata difficile: ho danneggiato il fondo e problema ai freni".