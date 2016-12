Mercedes, Hamilton: "Lavorato per la gara"

Lewis Hamilton è stato l'autentico mattatore della prima giornata di prove in Bahrain, ma l'inglese della Mercedes non si sente già vincitore. "Anche Nico è molto veloce e non si può sapere quanto carburante hanno messo gli altri. Quindi è difficile capire", ha detto. Sulla sua situazione: "Abbiamo provato diverse cose, ma non avevamo potuto trovare il giusto assetto, qui invece abbiamo cominciato a lavorare in ottica gara e tutto sembra buono".

VETTEL: "PENSIAMO A NOI STESSI"

Sebastian Vettel non si fa illusioni e per quanto riguarda la vittoria in Bahrain, si chiama fuori dalla lotta. “Non abbiamo avuto problemi con la macchina e stiamo ancora imparando molto in termini di assetto e affidabilità, quindi è importante fare dei giri senza avere problemi. Le Mercedes sono molto veloci non è una sorpresa, lo erano già nei test. Credo che molti altri team sono sembrati molto forti. Per quanto ci riguarda, abbiamo pensato solamente a noi stessi, stiamo cercando di migliorare”, ha detto il numero uno della Red Bull.