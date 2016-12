F1, Hamilton si conferma il più veloce in Bahrain

Nessuna novità nella seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain di F1 . Sulla pista di Sakhir è stato ancora dominio Mercedes . Come in mattinata il più veloce è stato Lewis Hamilton , davanti a tutti in 1'34"325. Alle sue spalle il compagno di team Rosberg, staccato di 3 decimi, e il ferrarista Alonso, che però, ha accusato un ritardo di 1". In risalita le Red Bull: Ricciardo quarto, Vettel settimo. Solo 14° Raikkonen con l'altra F14 T.

Insomma, niente di nuovo in Bahrain. Anche nelle seconda ora e mezza di prove, la Mercedes ha ribadito la sua superiorità e anzi, come se ce ne fosse ancora bisogno, ha allargato il gap con il resto del gruppo. Che, per fortuna degli appassionati italiani, è ancora guidato da Fernando Alonso. Lo spagnolo ha confermato le buone indicazioni della prima uscita, ma, cronometro alla mano, il distacco è praticamente raddoppiato. L'altra metà del box di Maranello, comunque, non ride, visto che Kimi Raikkonen non è riuscito a reggere il confronto con l'asturiano, accusando oltre 2" di ritardo. Nel finale, "Iceman" si è concentrato su un long-run in cui ha montato gomme medie, portando avanti un confronto con Alonso, che invece ha girato con le morbide fino agli ultimi minuti.

Abbozzano un sorriso in Red Bull: Daniel Ricciardo pare aver risolto i suoi problemi con il flussometro e si è portato nelle posizioni che contano, mentre Sebastian Vettel ha fatto qualche passettino in avanti, senza però dare l'impressione di poter insidiare le Mercedes. Davanti a lui ci sono Felipe Massa (Williams) e Jenson Button (McLaren), due che promettono sorprese per quanto riguarda la gara. Nessuna buona nuova per la Lotus, che ha chiuso al 17° e 18° posto con Maldonado e Grosjean. Diverse indicazioni anche sul passo gara: sempre impressionanti le Mercedes, nettamente davanti a tutti, con Rosberg che a 10 minuti dalla fine stampa un 1'38"5 con gomme medie, di circa 3" inferiore rispetto agli altri con gli stessi pneumatici. Poi bene le Force India (Hulkenberg più di Perez), che sembrano potersela giocare con Ferrari e Red Bull.

La seconda sessione si è svolta, per la prima volta in Bahrain, sotto le luci artificiali, le stesse che illumineranno le qualifiche e la gara, la terza del circus che quest'anno si disputerà "in notturna" dopo Singapore ed Abu Dhabi.