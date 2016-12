Formula 1, Alonso: "Ci giocheremo il Mondiale fino alla fine"

Con il weekend in Bahrain alle porte, Alonso difende le chance mondiali della Ferrari: "Sarebbe molto triste se sentissi fin da ora che non possiamo giocarci il titolo nella gara finale di Abu Dhabi. Sono convinto che possiamo fare un buon lavoro, siamo nelle prime fasi dello sviluppo della vettura e quest'anno, a differenza del mezzo decimo che si poteva sperare di guadagnare fino al 2013, stiamo migliorando due decimi al giro. Il margine di crescita è parecchio, possiamo diventare molto più competitivi. Io sono sicuro che ce la giocheremo fino ad Abu Dhabi, intanto però dobbiamo migliorare in tutte le aree la F14 T. Faremo del nostro meglio, abbiamo corso solo due gare, c’è ancora tanta strada davanti e siamo pronti a combattere.



Lo spagnolo ha poi commentato il cambiamento delle monoposto rispetto al passato: "Ci godiamo i testa a testa, ma per piloti come me, Kimi o Jenson Button, che sono in questo mondo da un po', le vetture davvero veloci mancano parecchio. Queste monoposto sono molto meno impegnative di un tempo sotto il profilo fisico. Ma anche quelle di quest'anno sono difficili da guidare, perché scivolano di più e perché abbiamo ancora più comandi da gestire durante la gara rispetto al passato".



Raikkonen non vede l'ora di scendere in pista, dopo che le speranze di poter fare bene in Malesia sono evaporate domenica nella collisione con Magnussen all'inizio del secondo giro. "Non siamo ancora al livello che ci aspettiamo - spiega il finlandese -. Ci sono molte cose da migliorare in tutte le aree ma abbiamo le persone giuste e tutti gli strumenti che servono per mettere a posto i problemi. Ci vorrà del tempo ma riusciremo a recuperare. Per quanto riguarda questo weekend, se partiamo bene come abbiamo fatto in Malesia ma non abbiamo i problemi che ci hanno colpito in gara a Sepang, possiamo vivere un buon fine settimana". Sulla convivenza con Alonso: "Fin qui nel team non ho trovato nulla che non mi aspettassi, ma non mi sono ancora formato un'opinione sull'argomento perché sto dando il massimo per cercare di risolvere i problemi di adattamento con la vettura".