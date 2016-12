F1: incontro Montezemolo-Ecclestone per cambiare le regole

La nuova Formula 1 non piace. E' questo il verdetto della gente dopo i primi due GP della stagione, quelli di Melbourne e Sepang dominati dalle Mercedes di Rosberg ed Hamilton. Così Luca Cordero di Montezemolo vuole correre ai ripari e per questo oggi volerà a Londra per incontrare Bernie Ecclestone. Il presidente della Ferrari e il patron del circus discuteranno della nuove regole: gare corte, flussometro e rumore gli argomenti.