Pagelle del GP di Sepang: Hamilton smaltisce la delusione australiana

NICO ROSBERG - VOTO 8

Becca di brutto dal vicino di box ma sorride lo stesso perché resta lassù in testa al mondiale. Con una macchina che è una spanna sopra alla concorrenza avrebbe dovuto mettere in pista altri numeri. Forse si è accontentato o più probabilmente non aveva di più.



SEBASTIAN VETTEL - VOTO 9

La Red Bull sembrava condannata al disastro ferroviario invece a Sepang ha dato l'impressione di poter lottare anche per la piazza 2. La corazzata d'argento è ancora lontana ma in prospettiva la velocità di reazione degli uomini in blu può mettere paura.



FERNANDO ALONSO - VOTO 7,5

Deve fare i conti con un mezzo inferiore alla concorrenza e accontentarsi di quello che passa l'asfalto. L'unico lampo è stato il duello vinto con Nico Hulkenberg per il quarto posto ma visti blasone e soldi investiti nel progetto è deprimente vedere una Ferrari fare a sportellate con una Force India.



NICO HULKENBERG - VOTO 8,5

Il ragazzo è ancora scottato dalla mancata convocazione a Maranello e quando vede il colore rosso negli specchietti si trasforma in un toro da corrida. Peccato che le squadre di vertice lo abbiano sempre sottovalutato.



DANIEL RICCIARDO - NON GIUDICABILE

L'impressione è che come Mark Webber si sia seduto sulla Red Bull sbagliata. Dopo la squalifica in Australia anche in Malesia gli è capitato di tutto. Eppure anziché tirare il casco contro il muro dopo il ritiro è sceso dalla macchina con il solito sorriso.



FELIPE MASSA - VOTO 7

"Bottas è più veloce di te". Sembrava uno scherzo ma dal muretto Williams con destinazione Massa la comunicazione è arrivata davvero. Diversamente dalle stagioni in rosso stavolta Felipe se n'è fregato sbarrando la strada al compagno di squadra. Grande!