Fernando Alonso: "Puntiamo al podio, ma occhio all'affidabilità"

Sorride Fernando Alonso , consapevole di aver sfiorato il disastro in qualifica : "I meccanici hanno fatto un lavoro-super, cambiando la sospensione in un lampo dopo l'incidente. La macchina è stata messa a posto, ma non era al top. Quando sterzavo a destra riuscivo a muovere il volante con un dito, mentre a sinistra era durissimo. Per la gara direi che puntiamo al podio, ma anche l'affidabilità sarà una variabile importante da tenere sotto controllo".

Dopo il contatto con il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso), lo spagnolo della Ferrari si dice quindi soddisfatto del quarto posto in griglia, rilanciando per la corsa: "Ieri la Mercedes è andata molto forte, perché ha caricato più benzina, ma oggi sulla pista bagnata è stata meno veloce. Noi cercheremo di lottare e di conquistare un posto sul podio. Non dobbiamo comunque dimenticare l'importanza dell'affidabilità della macchina".



Meno soddisfatto della sua prestazione, Kimi Raikkonen: "E' stato difficile, perché c'era pochissima aderenza. Continuavo a slittare lungo la pista, ma alla fine il risultato è ok. Meglio della scorsa gara. Il feeling con la macchina sembra migliorato rispetto all'Australia. Va un po' meglio. Sono arrivate alcune nuove parti e ne arriveranno ancora, quindi possiamo ancora migliorare. Ma la situazione resta insidiosa cin queste condizioni, vedremo come andrà in gara".