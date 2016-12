Lewis Hamilton: "Ho un buon feeling con questa Mercedes"

Il poleman Lewis Hamilton ringrazia per gli applausi e spiega: "Alla fine era quasi impossibile vedere! Non ho chiuso l'ultimo giro perché non vedevo più niente dietro a Hulkenberg. Non capivo nemmeno dove girava la pista, e non sapevo che Alonso era dietro di me. Come prestazione Vettel è molto vicino. Ma il feeling con la nuova Mercedes è in continuo miglioramento e mi sento in forma. Sono contento di essere qui, ma vediamo come andrà la gara".

L'inglese della Mercedes conclude: "Sono molto contento per il lavoro che ha fatto il team e in generale per come ci siamo comportati per tutto il weekend. E' stato un turno di qualifica davvero incredibile, dove ha piovuto tanto prima delle qualifiche. La sessione è stata molto complicata per tutti, ma abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo margine per fare ancora meglio".



Sebastian Vettel fa i complimenti all'avversario: "Eravamo tutti nelle stesse condizioni e penso che Lewis avesse comunque il potenziale per fare un'altro giro più veloce. Per questo siamo soddisfatti della prima fila. Se non mi sbaglio dovrei partire dal lato più pulito, vedremo cosa succederà... Nella Q1 ci siamo accorti che avevamo un problema, per questo sono rientrato. Ma abbiamo riavviato la macchina e risolto le cose. Sul bagnato si hanno sempre sensazioni contrastanti e questa volta sono state positive".